Nasib Rumah Radio Bung Tomo Disorot Prabowo, Kini Jadi Bangunan Modern

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan rumah bersejarah yang pernah difungsikan sebagai tempat penyiaran pidato Bung Tomo saat pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya.

Rumah tersebut diketahui berada di Jalan Mawar Nomor 10, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan penelusuran, bangunan itu sempat berstatus cagar budaya berdasarkan SK Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996, yang terdaftar sebagai 'Rumah Tinggal Pak Amin' dengan latar sejarah sebagai kedudukan Radio Pemberontakan (BPRI) Bung Tomo.

Namun, status cagar budaya itu dicabut setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 183/G/2016/PTUN.SBY yang memerintahkan Wali Kota Surabaya mencabut penetapan bangunan tersebut sebagai cagar budaya.

Status cagar budaya rumah radio Bung Tomo yang terdaftar dengan nama Rumah Pak Amin.

Rumah bersejarah tersebut kini sudah tidak lagi berdiri. Bangunan itu telah berganti menjadi rumah bergaya modern dengan pagar setinggi sekitar dua meter.

Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Tegalsari Nuning Mujiasih membenarkan lokasi tersebut merupakan rumah radio Bung Tomo.