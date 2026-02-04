Sambut Imlek, DLH Surabaya Pasang Dekorasi Daur Ulang di Ruang Publik

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 13:08 WIB
Melihat dekorasi daur ulang buatan Pemkot Surabaya sambut perayaan Tahun Baru Imlek bertema Kuda Api. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memasang sejumlah dekorasi bertema Kuda Api di berbagai ruang publik. Pemasangan dekorasi tersebut dipusatkan di kawasan depan Balai Kota Surabaya serta Alun-Alun Surabaya.

Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto mengatakan bahwa pemasangan ornamen bertema Imlek ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga dan merawat nilai toleransi antarumat beragama.

Menurutnya, Surabaya merupakan kota dengan masyarakat yang majemuk, terdiri atas beragam suku, ras, dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis.

“Kami rutin memasang dekorasi pada setiap perayaan hari besar keagamaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat identitas Surabaya sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi,” ujar Dedik, Selasa (3/2).

Dedik menjelaskan dekorasi Imlek tahun ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan material daur ulang dari stok yang telah tersedia.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan anggaran tanpa mengurangi nilai estetika hasil karya tim di lapangan.

“Tujuannya untuk menekan anggaran tanpa mengurangi nilai estetika hasil kreasi tim di lapangan,” ungkapnya.

Tak hanya di ruang publik, DLH Surabaya juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pengelola pusat perbelanjaan agar turut berpartisipasi memasang dekorasi bernuansa Imlek.

