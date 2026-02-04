Cuaca Ekstrem Terjang Driyorejo, 75 Rumah di 3 Kompleks Perumahan Rusak

jatim.jpnn.com, GRESIK - Fenomena cuaca ekstrem berupa angin kencang menerjang wilayah Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Senin petang (2/2).

Dampaknya, 75 unit rumah di sejumlah kawasan perumahan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.

Angin berkecepatan tinggi yang datang sekitar pukul 18.10 WIB tersebut mengakibatkan bagian atap, kanopi, dan struktur bangunan di Perumahan De Naila Klaster De Faza, Perumahan De Naila Garden, serta Perumahan Multi Graha Persada Indah mengalami kerusakan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan sebagian besar kerusakan masuk kategori ringan, namun sejumlah rumah juga mengalami kerusakan sedang.

“Di Perumahan De Naila tercatat 40 rumah rusak ringan dan 17 rumah rusak sedang, sedangkan di Perumahan Multi Graha Persada terdapat 12 rumah rusak ringan,” ujar Sukardi, Selasa (3/2).

Selain itu, kerusakan juga terjadi di kawasan Perumahan De Naila Garden, dengan rincian lima rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang.

“Kalau ditotal, ada 75 rumah yang terdampak akibat kejadian angin kencang tersebut,” jelasnya.

Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban luka maupun korban jiwa. Warga sempat panik saat angin menerjang, namun kondisi dapat dikendalikan setelah cuaca berangsur normal.