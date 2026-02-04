JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Ekstrem Terjang Driyorejo, 75 Rumah di 3 Kompleks Perumahan Rusak

Cuaca Ekstrem Terjang Driyorejo, 75 Rumah di 3 Kompleks Perumahan Rusak

Rabu, 04 Februari 2026 – 12:37 WIB
Cuaca Ekstrem Terjang Driyorejo, 75 Rumah di 3 Kompleks Perumahan Rusak - JPNN.com Jatim
75 unit rumah di sejumlah kawasan perumahan di Gresik mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi karena angin kencang. Foto: BPBD Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Fenomena cuaca ekstrem berupa angin kencang menerjang wilayah Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Senin petang (2/2).

Dampaknya, 75 unit rumah di sejumlah kawasan perumahan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.

Angin berkecepatan tinggi yang datang sekitar pukul 18.10 WIB tersebut mengakibatkan bagian atap, kanopi, dan struktur bangunan di Perumahan De Naila Klaster De Faza, Perumahan De Naila Garden, serta Perumahan Multi Graha Persada Indah mengalami kerusakan.

Baca Juga:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan sebagian besar kerusakan masuk kategori ringan, namun sejumlah rumah juga mengalami kerusakan sedang.

“Di Perumahan De Naila tercatat 40 rumah rusak ringan dan 17 rumah rusak sedang, sedangkan di Perumahan Multi Graha Persada terdapat 12 rumah rusak ringan,” ujar Sukardi, Selasa (3/2).

Selain itu, kerusakan juga terjadi di kawasan Perumahan De Naila Garden, dengan rincian lima rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang.

Baca Juga:

“Kalau ditotal, ada 75 rumah yang terdampak akibat kejadian angin kencang tersebut,” jelasnya.

Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban luka maupun korban jiwa. Warga sempat panik saat angin menerjang, namun kondisi dapat dikendalikan setelah cuaca berangsur normal.

Sebanyak 75 rumah di Gresik rusak akibat angin kencang yang menerjang Driyorejo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK bpbd gresik angin kencang gresik rumah rusak gresik angin kencang rumah rusak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU