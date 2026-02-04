Dua Bocah asal Lamongan Tenggelam di Sungai Bengawan Solo, 1 Belum Ditemukan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Dua bocah berinisial MN (13) dan R (14) dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Bengawan Solo, kawasan Babakan Taman Mahoni, Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan pada Selasa (3/2).

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid mengatakan peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan warga kepada pihak kepolisian pada sore hari.

Menindaklanjuti laporan itu, Kapolsek Sekaran Iptu Ahmad Zunaidi bersama personel langsung menuju lokasi kejadian.

“Begitu menerima laporan dari masyarakat, anggota Polsek Sekaran segera mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga untuk melakukan upaya pencarian,” ujar Hamzaid.

Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu korban berinisial MN (13) bersama temannya berenang di Sungai Bengawan Solo.

Namun, di tengah aktivitas tersebut, korban diduga tidak mampu berenang dan terseret arus sungai yang cukup deras.

“Salah satu anak sempat berteriak meminta tolong. Teriakan itu didengar oleh seorang penjual es yang berada di area Taman Mahoni,” jelasnya.

Mendengar teriakan tersebut, saksi bersama warga sekitar segera memberikan pertolongan. Dalam kejadian itu, satu anak berinisial R (14) berhasil diselamatkan oleh warga. Sementara korban MN hingga kini masih belum ditemukan.