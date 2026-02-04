Mantan Sekdes yang Hanyut Saat Banjir Bandang di Jember Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, JEMBER - Korban yang terseret derasnya arus banjir bandang di Desa Pakis, Kabupaten Jember bernama Abdul Wahid (52) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Bedadung, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger pada Selasa (3/2) petang

Abdul Wahid merupakan staf Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Panti yang juga mantan Sekretaris Desa Pakis. Dia terseret arus saat banjir bandang menerjang rumahnya pada Senin (2/2) malam.

"Nelayan Puger menemukan jenazah korban di aliran Sungai Puger Wetan, Kecamatan Puger dalam keadaan meninggal dunia, sehingga Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jenazah tersebut," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edi Budi Susilo saat dikonfirmasi.

Menurut Edi, jenazah ditemukan di aliran Sungai Bedadung yang mengarah ke muara perairan Puger. Proses evakuasi dilakukan oleh Polairud bersama relawan, lalu jenazah dibawa ke rumah duka di Desa Pakis, Kecamatan Panti, untuk dimakamkan.

"Banjir bandang menerjang dua kecamatan di Jember yakni Kecamatan Panti dan Rambipuji dengan jumlah rumah yang terdampak sebanyak 38 unit dan empat rumah mengalami rusak ringan," ujarnya.

Dia menambahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jember membantu pembersihan sisa material banjir bandang di puluhan rumah warga serta di jembatan yang tersumbat bambu hanyut.

"Alat berat dari Dinas PUPR di lokasi Jembatan Tembelang, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji melakukan pembersihan barongan bambu yang menyumbat aliran air di jembatan tersebut," katanya.

Sejumlah perangkat daerah juga diterjunkan ke lokasi. Dinas Sosial menyalurkan logistik dan membuka dapur mandiri yang menyiapkan sekitar 300 nasi bungkus bagi warga terdampak dan petugas di lapangan.