Cuaca Malang Hari ini, Siang & Sore Berpotensi Gerimis, Siap-Siap Mantel

Rabu, 04 Februari 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (4/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siang dan sorenya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan Turen. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

