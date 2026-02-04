Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Gerimis, Sore-Malam Potensi Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (4/2).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian dilanda hujan lebat disertai petir.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan reda dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-13 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)