Cuaca Jawa Timur 4 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (4/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang, Magetan, Sumenep, dan Tuban. Adapun wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.`

Siangnya Jombang hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Jombang dan Kota Surabaya. Gerimis mengguyur Gresik, Kota Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)