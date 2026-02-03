Pohon Tumbang Timpa Kabel Listrik, Jalan Kranggan Surabaya Padam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arus listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemukiman warga di sekitar Jalan Kranggan, Surabaya padam total akibat hujan deras disertai angin kencang, Selasa (3/2).

Hujan dan angin kencang tersebut menumbangkan dua pohon besar yang kemudian menimpa kabel listrik di tepi jalan.

Akibatnya, suasana di sekitar lokasi menjadi gelap gulita hingga Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB.

“Peristiwanya sekitar pukul 16.00 WIB. Tadi anginnya sangat kencang, dua pohon ini tumbang, dan dua tiang listrik PJU ikut roboh,” ujar Sutris, juru parkir di sekitar lokasi.

Menurut Sutris, padamnya lampu jalan terjadi karena kabel listrik yang tertimpa pohon tumbang hingga terlepas dan jatuh ke permukaan tanah.

“Lampunya mati sejak kejadian sore tadi, sampai kabelnya ini ke tanah. Sampean lihat sendiri,” ucapnya.

Pantauan di lokasi hingga malam hari, ruas Jalan Kranggan masih ditutup dan arus lalu lintas dialihkan oleh petugas gabungan karena masih terdapat dahan pohon yang melintang serta proses evakuasi kabel listrik.

Petugas dari PLN juga terlihat masih melakukan perbaikan jaringan listrik guna memulihkan aliran listrik di kawasan tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut. (mcr12/jpnn)