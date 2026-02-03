FK Unusa Gandeng University Sains Malaysia, Kembangkan IPM Lewat Program Fellowship

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (FK Unusa) terus memperluas perannya dalam pengembangan keilmuan kedokteran melalui kerja sama internasional.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Fellowship bersama University Sains Malaysia (USM) yang telah berjalan selama dua tahun.

Melalui program ini, FK Unusa membuka ruang kolaborasi lintas negara dalam pengembangan Intervention Pain Management (IPM) sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat pembelajaran dan praktik IPM di Indonesia yang diminati hingga tingkat Asia Tenggara.

Baca Juga: Unusa Dirikan SMKB sebagai Pusat Pendidikan dan Riset Keberlanjutan

Komitmen tersebut kembali ditunjukkan dengan selesainya program fellowship yang diikuti peserta asal Malaysia dr Al Hafiz bin Ibrahim. Selama enam bulan sejak Agustus 2025, dia menjalani pendalaman keilmuan dan praktik IPM di Surabaya.

Koordinator program fellowship FK Unusa Dr dr Rita Vivera Pane, Sp.KFR (K), FIPP, menyampaikan bahwa fellowship dirancang sebagai program komprehensif yang mengintegrasikan penguatan teori, keterampilan klinis, serta pertukaran pengalaman antarnegara.

“FK Unusa terus mengembangkan keilmuan Intervention Pain Management melalui kolaborasi dengan berbagai kolegium profesi di Indonesia. Program fellowship ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kami dalam memperluas manfaat keilmuan tersebut hingga tingkat internasional,” kata Rita, Selasa (3/2).

Selama mengikuti program, peserta fellowship terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan klinis, mulai dari pembelajaran berbasis kasus, perkuliahan, workshop, konferensi ilmiah, hingga pelatihan teknologi diagnostik menggunakan ultrasound scanning.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Rumah Sakit Haji Surabaya sebagai rumah sakit pendidikan mitra FK Unusa. Bagi dr Al Hafiz, pengalaman belajar di FK Unusa memberikan sudut pandang baru dalam penerapan rehabilitasi medik berbasis intervensi.