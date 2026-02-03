Cuaca Ekstrem Terjang Surabaya, BPBD Catat 30 Pohon Tumbang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kota Surabaya sejak pukul 17.00 WIB, Selasa (3/2). Insiden itu menyebabkan puluhan pohon tumbang di sejumlah titik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya mencatat sedikitnya 30 pohon tumbang hingga pukul 18.00 WIB. Lokasi kejadian tersebar di wilayah Gubeng, Wonokromo, Sawahan, Bubutan, Genteng, hingga Simokerto.

“Total ada 29 titik kejadian pohon tumbang, tetapi di salah satu lokasi terdapat dua pohon yang roboh bersamaan sehingga jumlah pohon terdampak mencapai 30 pohon,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti.

Baca Juga: Tower Gedung di Joyoboyo Roboh Diduga Karena Angin Kencang

Linda menjelaskan mayoritas pohon yang tumbang merupakan jenis pohon peneduh seperti tabebuya, mangga, mahoni, flamboyan, hingga beringin. Tinggi pohon bervariasi, mulai 3 hingga 12 meter, dengan diameter mencapai 70 sentimeter.

BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya serta posko terpadu wilayah timur, barat, dan Jemursari langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Penanganan difokuskan pada pohon yang menghalangi badan jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Beberapa titik masih dalam proses karena ukuran pohon cukup besar dan membutuhkan alat tambahan,” ujarnya.

Baca Juga: Hujan Deras Disertai Angin di Surabaya Sebabkan Papan Reklame Patah

Sejumlah ruas jalan sempat terganggu akibat kejadian tersebut, antara lain di Jalan Ngagel Jaya, Jalan Kembang Kuning, Jalan Raya Gubeng, Jalan Tunjungan, hingga kawasan Kalibutuh, dan Dupak Raya.

Meski puluhan pohon tumbang, BPBD memastikan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian tersebut.