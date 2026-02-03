Hujan Deras Disertai Angin di Surabaya Sebabkan Papan Reklame Patah
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah papan reklame di Jalan Tidar Surabaya dilaporkan patah diduga karena hujan deras disertai angin yang terjadi sejak, Selasa (3/2) sore.
Saksi mata yang juga warga Guyung menceritakan insiden itu terjadi pukul 16.00 WIB saat hujan dan angin kencang menerjang Surabaya.
“Pas angin kencang tadi, reklamenya tertiup angin. Awalnya belum jatuh, cuma hitam-hitamnya berserakan ke arah selatan,” katan Guyung.
Beberapa material papan reklame seperri besi, seng, akrilik dan lampu-lampu jatuh ke bawah.
“Gedung (di bawahnya) itu aman, cuma kami yang kena. Atas itu kan jebol,” katanya.
Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Garis polisi dipasang sebagai penanda agar daerah tersebut tidak dilewati sementara untuk menghindari kejadian tidak diinginkan.
“Enggak ada korban, jalan ditutup warga. Pas kejadian panik semua, langsung masuk,” ujarnya.
Selain itu, 30 pohon dilaporkan tumbang. Lokasinya menyebar di beberapa titik Kota Surabaya. (mcr23/jpnn)
Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha
