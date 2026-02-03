Zyta Delia Rilis Koleksi Scarf dan Tas untuk Ramadan 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Zyta Delia, brand modest fesyen lokal menghadirkan produk dari printed scarf, basic scarf, ts, sepatu, hingga aksesori untuk menyambut Ramadan 2026 bagi perempuan Indonesia.

Melalui kampanye Shopee 2.2 Ramadan Fashion Sale pada 25 Januari hingga 3 Februari, brand besutan Zyta Delia Rahma ini meluncurkan koleksi fesyen dan aksesori terbaru yang dirancang untuk menemani berbagai momen.

Founder Zyta Delia Zyta Delia Rahma mengatakan Ramadan selalu menjadi momen penting bagi brand-nya untuk memahami kebutuhan konsumen.

“Sejak awal, saya fokus menghadirkan produk modest fesyen yang stylish sekaligus fungsional. Kami bisa lebih cepat membaca tren dan menghadirkan produk yang relevan dukungan ekosistem seperti Shopee,” ujar Zyta.

Perjalanan Zyta Delia dimulai dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu. Dia mulai berjualan sejak masih kuliah, dari menjual makanan di kampus hingga memanfaatkan keahlian menjahit dari latar belakang pendidikan tata busana.

Pada usia 22 tahun, dia mendirikan brand Zyta Delia dengan modal sekitar Rp3 juta. Saat memutuskan berhijab, Zyta mulai memproduksi hijab sendiri, mulai dari membeli kain di pasar, menjahit, hingga memasarkan ke lingkungan terdekat.

Keterbatasan bahan baku kemudian mendorongnya beralih ke hijab printing agar produksi lebih terkontrol dan bisa ditingkatkan secara bertahap.

Kini, Zyta Delia juga memperluas lini produk ke kategori lifestyle seperti tas wanita dengan pilihan warna yang beragam, bahkan hingga 25 warna per bulan.