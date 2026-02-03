DSDABM Surabaya Targetkan Tangani 30 Titik Drainase pada 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya menargetkan intervensi sistem drainase di 30 titik pada tahun 2026 sebagai upaya menekan risiko banjir dan genangan di sejumlah wilayah kota.

Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan hingga saat ini 12 titik dari total target tersebut telah dilakukan penanganan. Intervensi difokuskan pada peningkatan kapasitas saluran agar mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.

“Intervensi mencakup peningkatan kapasitas saluran drainase, termasuk pembesaran long storage yang dinilai menjadi kebutuhan mutlak,” ujar Adi, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan pemetaan titik genangan sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data DSDABM, sejak 2021 terdapat sekitar 220 titik genangan di Surabaya. Jumlah itu kini berhasil ditekan menjadi sekitar 138 titik.

Walakin, Adi mengakui masih ada sejumlah lokasi yang menjadi pekerjaan rumah dan masuk dalam rencana penanganan jangka menengah hingga lima tahun ke depan.

Beberapa di antaranya berada di kawasan Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Simo Kalangan, dan Margomulyo.

“Kalau soal genangan, itu tiga parameter yang kami kendalikan. Yakni, terkait dengan tinggi genangannya, lama genangannya, sama luas genangannya,” bebernya.

Khusus untuk kawasan Margomulyo, Adi menyebut genangan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk surut karena karakteristik wilayah yang berada di cekungan, terutama di bawah jalan tol dan area keluar Tol Margomulyo.