JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BPN Surabaya Siap Buka Dokumen Bangunan Kantor Madas yang Disita Polisi

BPN Surabaya Siap Buka Dokumen Bangunan Kantor Madas yang Disita Polisi

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:00 WIB
BPN Surabaya Siap Buka Dokumen Bangunan Kantor Madas yang Disita Polisi - JPNN.com Jatim
Kantor Ormas Madas di Jalan Wonokromo, Surabaya disita oleh Polrestabes Surabaya atas dugaan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan mafia tanah, Kamis (15/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya siap membuka data terkait objek bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 153 yang tersandung kasus dugaan mafia tanah.

Sat Reskrim Polrestabes Surabaya telah menaikkan penanganan penyidikan terhadap bekas Kantor Ormas Madas itu.

Kepala Badan Pertanahan Nasional I Surabaya Budi Hartanto menyatakan siap dimintai keterangan oleh polisi jika diperlukan.

Baca Juga:

Pihaknya siap membuka data dan memberikan keterangan kepada kepolisian untuk menguji keabsahan klaim kepemilikan yang kini dipersoalkan.

"Objek bangunan di Jalan Darmo 153 belum memiliki sertifikat. Kami siap memenuhi panggilan polisi jika diperlukan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menyebut bangunan di Jalan Darmo Nomor 153 memiliki riwayat sebagai rumah dinas Kapolwiltabes.

Baca Juga:

Kasus tersebut kini ditangani kepolisian dengan fokus mengurai status kepemilikan dan keabsahan dokumen yang digunakan.

Dalam prosesnya, penyidik mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pelapor, pihak yang mengklaim sebagai pemilik dengan dasar dokumen eigendom verponding, hingga mereka yang terlibat dalam pemberian dan penerimaan kuasa.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya siap membuka data terkait objek bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 153 yang tersandung kasus dugaan mafia tanah
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPN Surabaya kantor madas surabaya kasus mafia tanah surabaya bangunan bekas kantor madas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU