Ketua PBSI Kota Madiun Klarifikasi Asal-Usul 2 Mobil Mewah Seusai Digeledah KPK

jatim.jpnn.com, MADIUN - Ketua PBSI Kota Madiun Rahma Noviarini akhirnya angkat bicara seusai rumahnya digeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi pada, Selasa malam (27/1).

Dari hasil penggeledahan di rumahnya Jalan Setiaki Nomor 26, Kelurahan Ombo Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, KPK membawa tig koper diduga berisi dokumen penting dan menyita dua mobil mewah.

Proses penggeledahan disaksikan oleh Ayah Kandung Rahma Noviarini, Ispariono. Menurutnya, ada beberapa dokumen dan dua mobil yang dibawa oleh petugas.

Baca Juga: Plt Wali Kota Madiun Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Seusai OTT KPK

“Memang benar ada dua mobil. Mobil itu saya membelinya sendiri di Surabaya dan satunya juga beli sendiri di Kota Madiun. Nanti kami lihat proses penyidikan selanjutnya,” ujar Rahma, Selasa (3/2).

Rahma mengaku kooperatif dan menghormati upaya penanganan hukum dari pihak KPK, termasuk meneliti asal muasal dua mobil miliknya.

“Kemarin ada juga berkas-berkas saja, berkas pribadi saja. Saat itu saya tidak di rumah karena saya pulang,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan mekanisme terpilihnya dia sebagai Ketua PBSI Kota Madiun, periode masa bakti 2025-2029. Rahma dilantik pada Selasa 23 Desember 2025 di Gedung GCIO dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi.

“Saya sebagai ketua PBSI mohon mohon maaf, kemarin itu pemilihannya melalui Jawa Timur. Saya luruskan kalau informasi yang beredar katanya dari Pak Wali dan sebagainya, itu tidak,” tuturnya.