Hermanto Tanoko Resmikan ASPIN, Wadah Sejuta Pengusaha Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha di Surabaya Hermanto Tanoko meluncurkan Asosiasi Sejuta Pengusaha Indonesia (ASPIN) di Grand Ballroom VASA Hotel Surabaya, Sabtu (31/1).

ASPIN hadir sebagai wadah independen yang menjembatani, memperjuangkan, dan menggerakkan pengusaha Indonesia tanpa batas sektor dan kepentingan.

Hermanto menjelaskan ASPIN lahir di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, para pengusaha Indonesia membutuhkan solusi atas tantangan yang kian kompleks di dunia usaha.

Baca Juga: Hendy Setiono Sebut Pengusaha Indonesia Berpeluang Kolaborasi dengan Korea Selatan

Berdasarkan berbagai pertemuan yang dilakukan Hermanto Tanoko dengan pengusaha lintas sektor dan berbagai skala, banyak di antara mereka mengeluhkan minimnya sarana untuk menyampaikan aspirasi.

“Banyak pengusaha yang bertemu saya bercerita bahwa mereka butuh menjalin komunikasi dengan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan kebijakan,” ujar Hermanto selaku Ketua ASPIN.

Menurutnya, tidak semua wadah pengusaha yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan tersebut secara utuh. Sebagian dinilai terfragmentasi dan memiliki kepentingan masing-masing.

Karena itu, para pengusaha berharap ada wadah strategis yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan dunia usaha secara independen dan profesional.

“Dari dorongan itulah lahir ASPIN, sebuah organisasi non-politik yang fokus memperjuangkan kepentingan pengusaha nasional,” jelasnya.