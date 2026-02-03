31.402 Tiket Kereta Lebaran di Daop 8 Surabaya Ludes Terjual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 31.402 tiket kereta api jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran 2026 dari keberangkatan Daop 8 Surabaya ludes terjual.

Penjualan tersebut tercatat untuk jadwal keberangkatan 11 hingga 19 Maret 2026 dan masih menunjukkan tren peningkatan seiring berjalannya masa penjualan tiket.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan angka penjualan tiket akan terus bertambah.

“Sejak 2 Februari 2026 pukul 00.00 WIB, KAI telah membuka pemesanan tiket hingga H-45 keberangkatan, sehingga pelanggan sudah dapat membeli tiket perjalanan hingga 19 Maret 2026 (H-2 Lebaran),” kata Mahendro, Senin (2/2).

Mahendro mengungkapkan berdasarkan data sementara, volume pelanggan tertinggi tercatat pada 18 Maret 2026 dengan 7.706 pelanggan, disusul 19 Maret 2026 sebanyak 6.543 pelanggan, serta 17 Maret 2026 sebanyak 5.971 pelanggan.

“Tiga stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya yaitu Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan Stasiun Malang,” katanya.

Mahendro menambahkan bahwa KAI memberikan fleksibilitas kepada pelanggan karena pemesanan tiket Angkutan Lebaran masih dapat dilakukan mulai H-1 hingga H+10 Lebaran.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan sejak dini agar dapat memperoleh tiket dan jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan,” jelasnya. (mcr23/jpnn)