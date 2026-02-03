Tim Peneliti UC Ubah Limbah Cangkang Telur Jadi Kolagen Halal untuk Bahan Kosmetik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Limbah cangkang telur yang selama ini hanya dibuang ternyata menyimpan potensi besar. Tim peneliti dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ciputra (UC) Surabaya mengolahnya menjadi kolagen halal yang dapat dimanfaatkan untuk produk pangan hingga kosmetik.

Penelitian ini melibatkan dosen Joko Sulistyo, Mitha Ayu Pratama Handojo, dan Agoes Tinus Lis Indrianto dengan dukungan mahasiswa Belinda Manuela Angkadjaja dan Tuhfah Wikaputra, serta laboran Teknologi Pangan Amelia Myristi Lolita.

Ketua tim peneliti Joko Sulistyo mengatakan riset tersebut berangkat dari banyaknya limbah cangkang telur di lingkungan sekitar yang belum dimanfaatkan secara optimal, padahal pada cangkang telur terdapat membran tipis yang mengandung kolagen bernilai tinggi yang dikenal sebagai egg shell membrane (ESM).

Baca Juga: UC Kirim 10 Dokter Sukarelawan ke Lokasi Banjir Bandang Sumatera Barat

“Limbah cangkang telur ini sangat banyak kami peroleh di sekitar. Setelah kami teliti, ternyata mengandung kolagen ESM yang manfaatnya luar biasa dan bisa menggantikan kolagen impor,” ujar Joko, Selasa (3/2).

Menurutnya, kolagen ESM memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari bahan baku yang murah dan mudah didapat, hingga kejelasan dari sisi kehalalan. Kolagen tersebut juga telah masuk dalam positive list, sehingga aman digunakan untuk berbagai produk.

“Selain untuk pangan, kolagen ini bisa dimanfaatkan di bidang farmasi, kosmetik, suplemen kesehatan, bahkan ke depan berpotensi untuk aplikasi medis,” bebernya.

Sementara itu, Belinda Manuela Angkadjaja menjelaskan proses pembuatan kolagen halal dimulai dari perendaman dan pembersihan cangkang telur selama semalam, sebelum dipisahkan antara membran dan bagian cangkangnya.

“Membran yang sudah dipisahkan lalu dibersihkan dengan air, dikeringkan di oven selama dua jam pada suhu sekitar 40 derajat Celsius, kemudian diblender hingga halus,” jelas Belinda.