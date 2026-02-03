Rayakan HUT ke-18, Gerindra Surabaya Cek Kesehatan Gratis Lansia di Balas Klumprik

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:41 WIB
Anggota DPRD Surabaya Fraksi Gerindra Alif Iman Waluyo saat meninjau cek kesehatan gratis bagi lansia di Omah Joglo Balas dalam rangka HUT ke-18 Gerindra, Selasa (3/2). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, DPC Gerindra Surabaya menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Balas Klumprik, tepatnya di Omah Joglo Balas, Selasa (3/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program bakti sosial yang digalakkan Partai Gerindra sebagai implementasi langsung dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran nyata partai di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Surabaya Fraksi Gerindra Alif Iman Waluyo mengatakan kegiatan ini menyasar warga di daerah pemilihannya, khususnya Dapil 5 Surabaya, dengan fokus utama masyarakat lanjut usia.

“Yang ditargetkan adalah aksi nyata melalui program yang digalakkan Pak Prabowo lewat DPC di bawah kepemimpinan Mas Cahyo (Ketua DPC Gerindra Surabaya). Kami menyelenggarakan di Balas Klumprik untuk menjaring warga sekitar, khususnya lansia, agar bisa mendapatkan pengecekan kesehatan gratis,” ujar Alif.

Menurut Alif, respons masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif. Lebih dari 100 warga tercatat hadir dan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan.

“Alhamdulillah respons masyarakat di Dapil 5 cukup baik. Ini menjadi bagian dari upaya kami memupuk hubungan antara legislatif dengan masyarakat agar bisa terus bersinergi dan berjalan seirama,” jelasnya.

Dia menambahkan selama satu tahun terakhir, Gerindra Surabaya terus melakukan berbagai aksi sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya melalui bakti sosial, tetapi juga program-program lainnya.

Terkait kondisi kesehatan di wilayah Dapil 5, Alif menilai daerah perbatasan seperti Karangpilang dan Lakarsantri masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Surabaya.

DPC Gerindra Surabaya menggelar cek kesehatan gratis bagi warga Balas Klumprik dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra.
