Bazar Ranmor di Polrestabes Surabaya Ditutup, Baru 145 Kendaraan Balik ke Pemilknya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penutupan Bazar Kendaraan Bermotor (Ranmor) Polrestabes Surabaya belum sepenuhnya mengakhiri proses pengembalian sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian.

Hingga Senin (2/2), ratusan kendaraan masih belum diambil oleh pemiliknya meski acara resmi telah berakhir pada Jumat (30/1).

Dari total lebih dari 1.058 unit sepeda motor yang dipamerkan, baru sebagian kecil yang kembali ke tangan pemilik sah.

Pelaksana Tugas Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyebut jumlah kendaraan yang telah diambil masih jauh dari total keseluruhan.

“Yang sudah diambil 145 unit (motor),” ujarnya, Senin (2/2)

Untuk mempercepat proses pengembalian, jajaran kepolisian kini melakukan pendekatan aktif dengan menyambangi langsung alamat pemilik kendaraan.

Langkah tersebut dilakukan melalui peran Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah.

“Salah satunya melalui Bhabinkamtibmas, polsek-polsek untuk bisa mendatangi alamat sesuai data motor yang ada di wilayah masing-masing Bhabinkamtibmas guna menemukan pemiliknya,” jelas Hadi.