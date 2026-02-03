Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Mengguyur Kawasan Berikut
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (3/2) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya curah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.
Malamnya berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya gerimis mengguyur Karangploso, Ngajum, dan Singosari. Kawasan lainnya curah hingga berawan.
Siangnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.
