Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (3/2).

Paginya Dukuh Pakis hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung cerah berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Genteng, Gubeng, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan

Gerimis juga mengguyur Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Genteng, Gubeng, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep.

Gerimis juga mengguyur Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.