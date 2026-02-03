JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis

Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis

Selasa, 03 Februari 2026 – 09:34 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (3/2).

Paginya Dukuh Pakis hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung cerah berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Baca Juga:

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Genteng, Gubeng, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan

Gerimis juga mengguyur Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan dan berangin. 

Malamnya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Genteng, Gubeng, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep. 

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan dan berawan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU