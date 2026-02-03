Cuaca Jawa Timur 3 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis Bakal Mengguyur Wilayah Berikut

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 08:43 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (3/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Jombang, kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Ngawi, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Ngawi, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-45 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
