Surabaya Jadikan Taman dan Kawasan Ikonik sebagai Panggung Seni Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ruang-ruang terbuka di Surabaya kini tak lagi sekadar menjadi tempat bersantai. Pemerintah Kota Surabaya mulai memfungsikan taman kota dan kawasan ikonik sebagai panggung seni terbuka bagi para pelaku seni lokal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi kreatif di tengah masyarakat.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/185/436.1.2/2025 yang mengatur pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi resmi pertunjukan seni.

Melalui kebijakan ini, sebanyak 14 titik ruang publik ditetapkan sebagai area tampil bagi seniman dengan beragam latar belakang kesenian.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Heri Purwadi mengatakan aktivasi ruang publik ini dirancang untuk mendekatkan seni dengan masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata kota.

“Ruang publik kami jadikan bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga ruang berekspresi bagi seniman. Ini menjadi wadah interaksi antara seni, masyarakat, dan pariwisata kota,” ujar Heri, Senin (2/2).

Belasan lokasi yang ditetapkan tersebar di berbagai sudut kota, mulai dari Taman Surya Balai Kota, Komplek Balai Pemuda, Taman Bungkul, Kawasan Tunjungan, Tugu Pahlawan, hingga Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

Selain itu, sejumlah kawasan wisata seperti Adventure Land Romokalisari, Kebun Raya Mangrove, Kya-Kya Kembang Jepun, dan Taman Suroboyo juga masuk dalam daftar.

Di titik-titik tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai pertunjukan seni, mulai dari musik akustik, angklung, hingga kesenian tradisional seperti reog dan jaranan.