Polda Jatim Selidiki Penyebab Insiden Kapal Pacific 88 di Pelabuhan Tanjung Perak

Senin, 02 Februari 2026 – 21:00 WIB
Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ditpolairud Polda Jatim menyelidiki insiden miringnya Kapal Pacific 88 saat bongkar muat di Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (2/2) pukul 04.00 WIB

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara mengatakan telah menunjuk dua personel untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengamankan area wilayah tempat jatuhnya kontainer Kapal Pacific 88.

“Kami akan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di maritim di dalam mengungkap apa penyebab daripada terjadinya jatuhnya kontainer menyebabkan orang meninggal,” kata Arman.

Proses penyelidikan sementara, total ada empat kontainer yang jatuh akibat Kapal Pacific yang tiba-tiba miring.

“Kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar empat kontainer yang jatuh dan di situ ada satu korban jiwa,” ujarnya.

Arman menjelaskan akibat insiden itu, satu kru kapal berinisial K (68) meninggal dunia.

"Untuk korban lain sementara belum ditemukan, tetapi ini berproses terus,” jelasnya

Sebelumnya, Kapal Pacific 88 mengalami insiden saat bersandar di Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (2/1) sekitar pukul 04.00 WIB. Hal itu mengakibatkan peti kemas jatuh ke laut dan satu kru dinyatakan hilang.

Polisi selidik penyebab insiden miringnya Kapal Pacific 88 saat bongkar muat di Dermaga Jamrud Pelabuhab Tanjung Perak,
