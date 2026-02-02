RS BHC Run 2026 Tawarkan Hadiah Rp1 Miliar, Besok Pendaftaran Terakhir

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Pendaftaran lomba lari RS BHC Run 2026 akan segera ditutup pada Rabu (3/2) untuk kategori lomba utama. Masyarakat yang ingin ambil bagian dalam ajang sport tourism perdana yang digelar Rumah Sakit Baghraf Health Care (BHC) diimbau segera mendaftar sebelum tenggat waktu berakhir.

Event Director RS BHC Run 2026 Adi Widodo menegaskan, batas akhir pendaftaran kategori lomba 8K, 5K umum, dan 5K pelajar ditutup pada hari yang sama.

“Jadi, pendaftaran terakhir hari Selasa tanggal 3 itu untuk semua kategori run, baik 5K umum, pelajar maupun 8K. Pendaftaran terakhirnya besok tanggal 3,” ujar Adi, Senin (2/2).

Sementara itu, untuk kategori non-kompetitif Fun Walk, panitia masih memberikan waktu pendaftaran hingga 6 Februari 2026.

“Untuk jalan sehat atau fun walk, pendaftaran terakhir sampai tanggal 6 Februari,” katanya.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui Tribun Booking di aplikasi TribunX. Panitia juga membuka booth Information Center di Jalan Jokotole atau tepat di seberang RS BHC.

Event RS BHC Run 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026 di Kabupaten Sumenep. Ajang ini mengusung konsep sport tourism, memadukan olahraga lari dengan panorama alam khas Madura.

Rute lomba dimulai dari RS BHC di Jalan Jokotole Lingkar Barat, Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, sebagai main venue, kemudian melintasi jalur dengan hamparan pepohonan hijau, persawahan, serta lahan terbuka yang masih alami.