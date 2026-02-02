Rektor Untag Surabaya Raih Gelar Doktor di UNS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Dr Harjo Seputro, S.T., M.T., resmi menyelesaikan studi doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (2/2).

Capaian akademik tersebut dinilai memperkuat kapasitas kepemimpinan akademik di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus mendukung pengembangan riset dan inovasi di bidang teknik dan industri.

Dalam disertasi yang diselesaikan, Dr. Harjo meneliti pengembangan material komposit aluminium ramah lingkungan berbasis limbah industri. Disertasi berjudul Studi Komprehensif Pengaruh Perlakuan Panas T6 Terhadap Stabilitas Dimensi dan Sifat Fisik-Mekanik Komposit Re-Melt Aluminium 6061 Berpenguat Abu Dasar Batu Bara mengkaji potensi bottom ash sebagai material penguat alternatif yang berkelanjutan.

“Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bottom ash sebesar 3 wt persen dengan perlakuan aging pada suhu 200 derajat Celsius menghasilkan kombinasi optimal antara kekuatan mekanik, stabilitas ekspansi termal, serta distorsi dimensi yang minimal,” jelas Dr Harjo.

Menurutnya, temuan tersebut membuka peluang pengembangan material komposit aluminium yang lebih ringan, stabil, dan ramah lingkungan untuk mendukung kebutuhan industri nasional, khususnya di sektor manufaktur dan rekayasa material.

Riset doktoral Dr. Harjo Seputro berfokus pada pengembangan material teknik berbasis limbah industri yang aplikatif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan Metal Matrix Composite (MMC) di Indonesia.

“Komitmen pengembangan riset MMC akan terus diperkuat melalui keterlibatan mahasiswa dalam penelitian lanjutan guna membangun ekosistem riset kampus yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keberhasilan akademik ini mendapat dukungan penuh dari Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, pimpinan universitas, serta para dekan dari sembilan fakultas di Untag Surabaya. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung dalam prosesi akademik di Ruang Multimedia Fakultas Teknik UNS.