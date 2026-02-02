Kasbi, Korban Insiden Kapal Pacific 88 Ditemukan Tewas 1 Mil dari Lokasi Tenggelam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Kasbi (68) korban tenggelam di perairan Dermaga Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat insiden Kapal Pacific 88 mengalami kemiringan dan menyebabkan peti kemas jatuh ke laut, Senin (2/2).

Kasbi diketahui bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) saat insiden tersebut terjadi.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator (SMC) menjelaskan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi yang berjarak sekitar satu mil laut dari titik awal kejadian.

“Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar satu mil laut dari lokasi kejadian dan sudah dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Nanang.

Proses evakuasi jenazah berlangsung lancar. Setelah berhasil dievakuasi ke darat, jenazah korban langsung dibawa ke RS PHC Surabaya untuk penanganan lebih lanjut oleh petugas berwenang.

Dalam merespons laporan kejadian tersebut, SMC mengerahkan satu tim penyelam dari Kantor SAR Kelas A Surabaya serta satu tim dari KN SAR untuk melakukan pencarian di permukaan perairan menggunakan rigid inflatable boat (RIB).

Selain penyisiran permukaan, Kantor SAR juga menurunkan tiga orang penyelam, dibantu satu personel penyelam dari BPBD Kota Surabaya, guna melakukan pencarian bawah air di sekitar titik korban diduga tenggelam.

“Pencarian bawah air menghadapi kendala jarak pandang yang terbatas. Meski demikian, tim SAR tetap berupaya maksimal dengan mengombinasikan penyelaman dan penyisiran permukaan,” kata Nanang.