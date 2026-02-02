Dispendik Surabaya Prioritaskan Pemulihan Trauma & Edukasi Siswi Korban Perundungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus perundungan terhadap seorang siswi di Surabaya berinisial CA (13) mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

CA diduga dirundung oleh tujuh teman-temannya karena dipicu masalah cowok.

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan fokus utama saat ini adalah pemulihan trauma psikologis anak-anak yang terlibat.

Menurutnya, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama membutuhkan pendampingan karena dampak psikologis yang muncul, terlebih kasus tersebut telah viral di media sosial.

“Traumanya kami selesaikan dulu. Mau itu korban atau pelaku, pasti ada rasa malu, tertekan, dan takut bertemu orang,” katanya.

Dia mengatakan sanksi bukan menjadi prioritas utama dalam tahap awal. Edukasi dan pendampingan dinilai lebih penting agar anak memahami batasan perilaku dan tidak mengulangi perbuatan serupa.

“Nanti setelah psikisnya pulih, baru pelan-pelan kita beri pemahaman mana yang benar dan mana yang tidak,” ujarnya.

Dispendik juga mengajak peran aktif orang tua dan lingkungan masyarakat dalam mengawasi anak, terutama di luar sekolah. Menurut Febrina, pembinaan karakter anak tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah.