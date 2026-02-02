1 Orang Hilang dalam Insiden Kapal Pacific 88 di Tanjung Perak, SAR Terjunkan Tim Rescue

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor SAR Kelas A Surabaya mengerahkan tim untuk membantu pencarian satu korban yang dilaporkan hilang dalam insiden kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/2) dini hari.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya menurunkan satu tim rescue serta satu unit KN SAR guna memperkuat upaya pencarian korban di lokasi kejadian.

“Kantor SAR Kelas A Surabaya mengerahkan satu tim rescue dari kantor dan satu tim KN SAR untuk membantu proses pencarian korban tersebut,” kata Nanang Sigit yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC) di Surabaya.

Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR melakukan pencarian secara terpadu dengan mengutamakan aspek keselamatan personel serta efektivitas penyisiran di area perairan sekitar dermaga.

“Hasil dari upaya pencarian ini nanti akan kami sampaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, insiden kapal Pacific 88 terjadi saat proses bongkar muat di Dermaga Jamrud Selatan sekitar pukul 04.00 WIB. Kapal tersebut mengalami kemiringan ke arah darat hingga menyebabkan sejumlah peti kemas jatuh ke laut.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama instansi terkait telah mengamankan area kejadian, menghentikan sementara aktivitas di lokasi terdampak, serta melakukan koordinasi lintas pihak untuk penanganan insiden.

Hingga kini, proses pencarian korban serta evakuasi peti kemas masih terus berlangsung. Operasional pelabuhan akan dibuka kembali secara bertahap setelah kondisi dinyatakan aman. (antara/mcr12/jpnn)