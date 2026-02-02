Plt Wali Kota Madiun Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Seusai OTT KPK

jatim.jpnn.com, MADIUN - Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun atau akrab disapa BP menyatakan bakal melanjutkan agenda pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun sesuai yang telah direncanakan.

Pernyataan ini disampaikan seusai adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan kepada Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Maka dari itu, Bagus meminta dukungan semua pihak, mulai masyarakat hingga ASN agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

“Kalau semuanya bersama-sama, masyarakat dan seluruh ASN bergerak, Insya Allah semua agenda bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya, Senin (2/2).

Menurutnya, dinamika politik dan hukum tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

Di sisi lain BP menegaskan bahwa ASN akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebab, mereka telah memiliki pedoman kerja yang jelas.

“Itu sudah menjadi bagian dari diri mereka. Tidak perlu ragu, mereka pasti tahu tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.

BP berharap seluruh ASN tetap profesional, bekerja sesuai aturan, dan menjaga integritas demi menjaga stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap Pemkot Madiun.