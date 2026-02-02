Kecelakaan Maut di HR Muhammad Surabaya, Penjual Soto Tewas Ditabrak Sopir Mabuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Minggu (1/2) dini hari.

Mobil Nissan Evalia bernopol L 1969 XM yang dikemudikan KK (30) warga Jalan Praban Tengah, Bubutan menabrak gerobak soto dan tahu tek yang sedang berada di pinggir jalan seusai berjualan.

Akibat kejadian tersebut, AS (75) penjual soto asal Jalan Dukuh Kawal Kali Kendal meninggal dunia. Sementara itu, satu korban lainnya PI (55) penjual tahu tek asal Jalan Pradah Kali Kendal, Dukuh Pakis mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi mengatakan kecelakaan maut itu bermula saat mobil yang dikemudikan Kristian melaju dari arah barat ke timur.

“Peristiwa terjadi di sekitar perempatan traffic light. Pengemudi menabrak rombong soto dan rombong tahu tek yang berada di pinggir jalan karena kurang hati-hati dan tidak konsentrasi,” kata Suryadi, Senin (2/2).

Akibat tabrakan tersebut, korban Samad mengalami luka robek di kepala bagian belakang, paha kanan, serta siku tangan kanan. Korban sempat dilarikan ke RSU dr Soetomo Surabaya menggunakan ambulans PMI.

"Penyebab kecelakaan faktor manusia. (Sopir mobil) dalam pengaruh alkohol," ungkapnya.

Sementara itu, Evi Andrian selaku cucu korban mengungkapkan bahwa kakeknya mengembuskan napas terakhir di RSU dr Soetomo pada Minggu pagi akibat luka parah di bagian kepala.