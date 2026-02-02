ABK Jatuh di Laut Probolinggo, Operasi SAR Libatkan TNI AL dan KPLP

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO -

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi membantu operasi pencarian seorang anak buah kapal (ABK) Kapal Motor (KM) Lanang Jaya bernama Matsadi (61), warga Desa Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang terjatuh dan hilang di perairan Pulau Gili Ketapang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan, pencarian kembali dilakukan dengan menurunkan tambahan dua armada laut.

"Hari ini pencarian kembali dilakukan dengan tambahan dua kapal yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Sembulungan dari Lanal Banyuwangi dan kapal boat milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dari KSOP Probolinggo," kata Oemar, Senin (2/2).

Operasi pencarian melibatkan tim gabungan dari Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kota Probolinggo, Satpolair Probolinggo, Pos AL Mayangan, Pos AL Paiton, Lanal Banyuwangi, Dishub Kabupaten Probolinggo, Lazizmu Vapor, PSR, Bedes Rescue, Tagana Kabupaten Probolinggo, serta nelayan setempat.

Menurut Oemar, sebelum operasi pencarian dilaksanakan, seluruh tim telah melakukan apel persiapan dan briefing, dengan fokus utama penyisiran menggunakan KAL Sembulungan dari Lanal Banyuwangi.

"Operasi SAR terus dilakukan secara maksimal dan hasil operasi SAR pada Minggu (1/2) masih belum ditemukan ABK yang dinyatakan hilang tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan kolaborasi lintas instansi dan relawan dilakukan untuk memperluas area pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi korban.

"Kami berharap pencarian hari ini segera membuahkan hasil, sehingga korban dapat diketemukan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.