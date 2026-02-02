Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (2/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sorenya gerimis mengguyur Karangploso, Kasembon, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-29 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Hujan ringan atau gerimis mengguyur sejumlah kawasan.
