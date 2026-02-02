Cuaca Surabaya Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (2/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Mulyorejo, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Simokerto,

Gerimis juga mengguyur Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.