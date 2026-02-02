Cuaca Jawa Timur 2 Februari 2026, Gerimis Hingga Hujan Lebat Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (2/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun.

Gerimis juga mengguyur Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Kota Mojokerto hujan lebat disertai petir. Adapun wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Mojokerto. Gerimis mengguyur Probolinggo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.