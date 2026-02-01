JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pengurus Kadin Jatim Resmi Dilantik, Siap Dongkrak Ekonomi Jawa Timur

Pengurus Kadin Jatim Resmi Dilantik, Siap Dongkrak Ekonomi Jawa Timur

Minggu, 01 Februari 2026 – 20:42 WIB
Pengurus Kadin Jatim Resmi Dilantik, Siap Dongkrak Ekonomi Jawa Timur - JPNN.com Jatim
Pelantikan Kadin Jatim menjadi momentum penguatan dunia usaha dalam mendorong ekonomi nasional.. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur masa bakti 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (1/2).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran dunia usaha Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sambutannya, Anindya menekankan pentingnya konsep Indonesia Incorporated yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai semangat gotong royong dunia usaha nasional.

Baca Juga:

“Jadi, bukan saja maju, tetapi maju bersama. Bukan hanya yang besar menjadi besar, tetapi yang menengah menjadi besar, kecil jadi menengah, dan UMKM terus maju,” kata Anindya.

Menurut Anindya, implementasi Indonesia Incorporated paling nyata terlihat di Jawa Timur yang selama ini menjadi basis industri manufaktur dan agroindustri nasional.

Dia menegaskan industrialisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Baca Juga:

“Sekitar 30 persen PDRB Jawa Timur ditopang oleh sektor industri pengolahan yang didukung perdagangan dan pertanian berskala besar,” ujarnya.

Anindya juga menyoroti kekuatan UMKM Jawa Timur yang mencakup sekitar 99 persen unit usaha, mulai dari sektor makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, hingga perikanan.

Anindya Bakrie melantik Kadin Jatim 2025–2030 dan menargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga 8 persen.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kadin Jatim Anindya Bakrie ekonomi jawa timur pelantikan Kadin UMKM Jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU