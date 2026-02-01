JPNN.com

Akademisi di Surabaya Nilai RDMP Balikpapan Tekan Impor BBM

Minggu, 01 Februari 2026 – 20:22 WIB
Akademisi di Surabaya Nilai RDMP Balikpapan Tekan Impor BBM
Akademisi menilai RDMP Balikpapan menjadi proyek strategis menuju swasembada energi Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah akademisi di Surabaya menyoroti peran strategis proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dalam mendorong Indonesia menuju swasembada energi.

Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ary Bachtiar Krishna Putra menilai RDMP Balikpapan sebagai proyek kilang yang signifikan, baik dari sisi kapasitas maupun teknologi, untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM.

“RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas kilang dari sekitar 250 ribu barel per hari menjadi lebih dari 300 ribu barel per hari. Dengan peningkatan ini, sebagian kebutuhan BBM nasional yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini bisa ditutup dari dalam negeri,” kata Ary dalam diskusi bertema Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi di Surabaya, Minggu (1/2).

Selain peningkatan kapasitas, Ary menekankan keunggulan teknologi yang diterapkan. Kilang Balikpapan kini mampu mengolah residu minyak yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal.

“Teknologi residue catalytic cracking memungkinkan sisa pengolahan minyak diproses kembali menjadi bahan bakar. Ini membuat kilang jauh lebih efisien dan memaksimalkan setiap barel minyak mentah,” ujarnya.

Dia menilai fleksibilitas bahan baku menjadi keunggulan lain RDMP. Kilang Balikpapan mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah dan menghasilkan BBM berstandar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan.

“Dulu minyak dengan kandungan sulfur tinggi sulit diolah. Sekarang berbagai jenis crude oil bisa diproses dan hasil akhirnya tetap memenuhi standar kualitas tinggi,” beber Ary.

Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai RDMP Balikpapan berpotensi memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional, terutama melalui penghematan devisa.

Akademisi menilai RDMP Balikpapan menjadi proyek strategis menuju swasembada energi Indonesia.
