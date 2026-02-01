Lunar Reunion Dinner Java Paragon Ludes Dua Pekan Sebelum Imlek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Antusiasme masyarakat Surabaya dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026 terbilang tinggi. Hal itu terlihat dari promo Lunar Reunion Dinner di The Cafe, Java Paragon Hotel & Residences yang sudah fully booked dua minggu sebelum perayaan, tepatnya untuk tanggal 16 Februari 2026.

General Manager Java Paragon Hotel & Residences Erly Rizka mengatakan tren perayaan Imlek tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada segmen dining experience.

“Imlek selalu menjadi momen yang sangat personal dan penuh makna bagi banyak keluarga. Tahun ini kami melihat minat tamu meningkat untuk merayakan Imlek melalui pengalaman makan bersama yang lebih eksklusif dan berkualitas,” ujar Erly, Minggu (1/2).

Menurutnya, habisnya seluruh kuota Lunar Reunion Dinner jauh sebelum hari pelaksanaan menjadi bukti masyarakat kini lebih menghargai pengalaman (experience) dibanding sekadar produk.

Melihat tingginya permintaan, Java Paragon Hotel & Residences akhirnya membuka venue tambahan di The Avenue Lounge Bar khusus untuk dinner Imlek pada 16 Februari 2026.

“Kami tidak ingin mengecewakan tamu yang belum mendapatkan tempat. The Avenue kami hadirkan sebagai alternatif dengan nuansa Imlek yang tetap hangat, elegan, dan berkesan,” katanya.

Promo Lunar Reunion Dinner di The Avenue Lounge Bar berlangsung pada 16 Februari 2026 pukul 18.00–22.00 WIBdengan harga Rp328.000 nett per pax, serta promo Buy 2 Get 3.

Executive Chef Java Paragon Hotel & Residences Randy Unggul menjelaskan menu yang disajikan mengusung cita rasa autentik khas Imlek.