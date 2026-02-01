Daewoong Perluas Terapi Kolesterol untuk Pasien Diabetes di Jatim

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 15:03 WIB
Daewoong meluncurkan terapi kombinasi dislipidemia di Surabaya untuk pasien diabetes dan kardiovaskular dan Dyslipidemia Treatment Regional Launch Symposium di Novotel Surabaya, Minggu (1/2). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Daewoong Pharmaceutical Indonesia meluncurkan terapi kombinasi dosis tetap (fixed-dose combination/FDC) untuk pengobatan dislipidemia di Surabaya, Minggu (1/2).

Selama proses peluncuran, Daewoong menggelar Dyslipidemia Treatment Regional Launch Symposium di Novotel Surabaya yang dihadiri lebih dari 100 tenaga medis dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Simposium tersebut membahas strategi optimal pengelolaan LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol) serta perkembangan klinis terbaru terkait terapi kombinasi Ezetimibe dan Rosuvastatin.

Endokrinolog RSUD Dr Soetomo Surabaya Dr dr Soebagijo Adi SpPD-KEMD menyebut pasien diabetes memiliki risiko tinggi terkena penyakit kardiometabolik.

“Ketika disertai diabetes, risiko penyakit kardiometabolik meningkat secara signifikan sehingga memerlukan pengelolaan kolesterol yang lebih ketat,” ujar dr Soebagijo. 

Dia menambahkan monoterapi statin sering kali belum cukup menurunkan LDL-C hingga target.

“Terapi kombinasi sejak dini yang menghambat sintesis dan absorpsi kolesterol menjadi strategi penting,” katanya.

Sementara itu, Ketua PERKI Surabaya Dr dr Suryono SpJP(K) menilai banyak pasien kardiovaskular belum mendapatkan terapi optimal.

