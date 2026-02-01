Ledakan Pabrik Tahu di Malang Tewaskan Satu Pekerja

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang masih melakukan pendalaman terkait penyebab ledakan pabrik tahu di Dusun Krajan, Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang menewaskan satu orang pekerja, Sabtu (31/1) pagi.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman dan koordinasi lanjutan guna mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Saat ini fokus kami adalah penanganan tempat kejadian perkara dan kelengkapan administrasi penyelidikan,” kata Bambang.

Baca Juga: Ledakan Rumah di Pacitan yang Memakan 5 Korban Diduga Berasal dari Mercon

Dia menjelaskan personel Tim Inafis Satreskrim Polres Malang bersama Polsek Pakisaji telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan lokasi kejadian.

Korban tewas diketahui bernama Muhammad Ridwan (46), warga Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, saat korban yang bertugas sebagai operator sedang menyalakan tungku ketel berbahan bakar kayu untuk proses produksi tahu.

“Dugaannya karena tekanan uap dan suhu panas berlebih di dalam ketel sehingga menyebabkan ledakan,” ujar Bambang.

Akibat ledakan tersebut, korban terpental beberapa meter dan meninggal dunia di lokasi kejadian.