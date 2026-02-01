JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polresta Malang Imbau Masyarakat Waspadai Travel Tak Berizin Jelang Lebaran 2026

Polresta Malang Imbau Masyarakat Waspadai Travel Tak Berizin Jelang Lebaran 2026

Minggu, 01 Februari 2026 – 09:34 WIB
Polresta Malang Imbau Masyarakat Waspadai Travel Tak Berizin Jelang Lebaran 2026 - JPNN.com Jatim
Arsip Foto. Kepala Polresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana ditemui di Mapolresta Malang Kota, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Ananto Pradana.

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota mengimbau masyarakat mewaspadai maraknya agen perjalanan atau travel tak berizin yang biasanya muncul pada momen Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala Polresta Malang Kota Kombes Putu Kholis Aryana mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah deteksi dini serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ciri-ciri travel ilegal.

"Kami akan melakukan deteksi dini. Yang pasti mereka bukan perusahaan jasa angkutan, tidak punya izin dan ini harus diwaspadai oleh masyarakat," kata Putu, Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Menurut Putu, kemunculan travel tak berizin bersifat musiman, karena pelaku memanfaatkan meningkatnya mobilitas masyarakat saat Ramadhan dan Idul Fitri untuk meraup keuntungan.

Biasanya travel ilegal menawarkan tarif jauh lebih murah dibanding agen resmi sehingga mampu menarik minat masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Polresta Malang Kota akan menggelar Operasi Keselamatan pada 2–15 Februari 2026 guna mencegah beroperasinya agen perjalanan tak berizin di wilayah Kota Malang.

Baca Juga:

“Operasi ini bertujuan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum,” ujarnya.

Selain itu, polisi juga akan memastikan kondisi kendaraan travel tetap laik jalan melalui kegiatan ramp check.

Polresta Malang Kota mengimbau masyarakat mewaspadai travel tak berizin yang marak muncul jelang Ramadhan dan Lebaran 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   travel tak berizin Malang travel ilegal mudik Lebaran 2026 Polresta Malang Kota operasi keselamatan ramp check Idulfitri 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU