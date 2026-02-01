Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis & Hujan Lebat di Kawasan Berikut

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (1/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Bantur, Dampit, Donomulyo, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo cerah hingga berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sorenya Kasembon dan Ngantang hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis hingga hujan lebat disertai petir mengguyur sejumlah kawasan.
