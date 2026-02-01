JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jembatan Darurat di Probolinggo Kembali Putus Diterjang Banjir

Jembatan Darurat di Probolinggo Kembali Putus Diterjang Banjir

Minggu, 01 Februari 2026 – 08:33 WIB
Jembatan Darurat di Probolinggo Kembali Putus Diterjang Banjir - JPNN.com Jatim
Sekda Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Kepala Pelaksana BPBD Oemar Sjarief, Kepala Dinsos Rachmad Hidayanto serta Camat Sumberasih Agus Setijono.meninjau jembatan darurat yang putus diterjang banjir di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Jumat (30/1/2026) malam. ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Jembatan darurat antardusun di Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo putus setelah diterjang banjir akibat cuaca ekstrem pada Jumat (30/1) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan jembatan darurat tersebut memang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena bentangannya cukup panjang dan berada di jalur aliran air dengan debit besar saat hujan.

"Jembatan darurat tersebut memang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena bentangannya cukup panjang dan berada di jalur aliran air dengan debit besar saat hujan," kata Ugas, Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Jembatan darurat itu sebelumnya dibangun sebagai akses sementara setelah jembatan permanen yang menghubungkan Dusun Beji dengan Dusun Banjarsari di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, putus akibat banjir pada Sabtu (17/1).

Namun, derasnya aliran air saat hujan kembali menyebabkan jembatan darurat tersebut tidak mampu menahan terjangan banjir hingga akhirnya rusak dan terputus pada Jumat malam.

Ugas mengaku telah meninjau langsung kondisi jembatan darurat tersebut untuk memastikan dampak kerusakan serta menentukan langkah penanganan lanjutan.

Baca Juga:

"Kami sudah meninjau langsung kondisi jembatan darurat yang rusak guna memastikan dampak dan langkah penanganan selanjutnya. Memang jaraknya cukup panjang sehingga rawan terjangan air hujan yang cukup deras," ujarnya.

Meski jembatan darurat putus, Ugas memastikan akses warga tidak sepenuhnya terisolasi karena masih tersedia jalur penyeberangan alternatif yang bisa digunakan masyarakat.

Jembatan darurat antardusun di Desa Banjarsari, Probolinggo kembali putus diterjang banjir akibat cuaca ekstrem.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jembatan putus probolinggo jembatan putus banjir probolinggo cuaca ekstrem BPBD Probolinggo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU