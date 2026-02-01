Cuaca Jawa Timur 1 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (1/2).

Paginya Gresik, Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Lumajang, dan Pamekasan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Lumajang, dan Pamekasan masih dilanda hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)