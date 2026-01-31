Viral Pemuda 29 Tahun di Ponorogo Nikahi Wanita Paruh Baya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pernikahan seorang pemuda bernama Ahmad Suryatna (29) dengan wanita bernama Sisri (58) viral di media. Dia menikahi seorang wanita dengan perbedaan usia yang terpaut hingga 29 tahun.

Proses pernikahan berlangsung sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Rabu (28/1). Ijab kabul berlangsung khidmat. Keduanya mengucapkan janji pernikahan di hadapan penghulu.

Sisri diketahui lahir pada tahun 1968, sedangkan Ahmad Suryatna lahir pada tahun 1996. Jauh sebelum menikah secara resmi, pasangan ini telah lebih dulu menikah secara siri pada tahun 2021.

Ikatan cinta antara keduanya bermula dari hubungan perkerjaan. Ahmad merupakan sopir sopir truk angkut barang perusahaan milik Sisri sejak tahun 2018.

Hubungan kerja profesional itu perlahan berkembang menjadi kedekatan emosional. Ahmad mengungkapkan perasaannya tumbuh karena kebersamaan dan kepedulian.

“Sebelumnya saya bekerja dengan istri saya sekitar tiga tahun karena kasihan beliau hidup sendiri, akhirnya saya menikahinya. Orangnya baik dan cantik,” kata Ahmad.

Perbedaan usia yang cukup jauh sempat menjadi keraguan bagi Sisri. Namun, keteguhan Ahmad membuatnya yakin melangkah ke jenjang pernikahan.

Selama empat tahun menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya mengaku hidup harmonis meski kerap mendapat pandangan miring dari sebagian lingkungan sekitar.