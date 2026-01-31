Perundungan Siswi SMP di Surabaya Diduga Dipicu Masalah Cowok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi perundungan siswi SMP oleh teman-temannya yang viral di media sosial diduga dipicu masalah cowok. Korban diketahui berinisial CA (13), sedangkan terduga pelaku ialah SL (13), DA (12), CPR (13), SPE (14), IR (14), GA (13), dan PR (13).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Ida Widayati mengatakan insiden itu terjadi pada 30 Desember 2025.

Konon, perundungan yang dilakukan kepada CA itu ternyata masalah cowok.

“Satu korbanya, ternyata masalahnya karena cowok,” kata Ida saat dihubungi, Sabtu (31/1).

Perundungan yang dilakukan pelaku kepada korban dengan cara mentoyor hingga memukul muka korban.

“Akibatnya, korban mengalami luka benjol di pelipis dan bagian belakang kepala korban,” jelasnya.

Baca Juga: Polres Pasuruan Kota Periksa Saksi Kasus Pelajar Depresi Karena Dirundung Temannya

Ida mengungkapkan akibat kejadian itu, korban mengalami gangguan tidur hingga depresi dan harus mendapatkan pendampingan pskiater.

“Korban kan juga ketakutan, kami juga sudah membantu untuk ke psikolog, terus kemudian keluarga juga sudah berobat ke rumah sakit untuk disampingin psikiater, itu minum sudah minum obat untuk bisa tidur, tetapi untuk psikolognya kita tetap intens dampingi terus,” katanya.