Depresi, Siswi SMP di Surabaya Diduga Jadi Korban Perundungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang siswi SMP diduga menjadi korban perundungan oleh temannya. Kasus itu mencuat, setelah beredar sebuah rekaman video korban yang tersebar di sosial media.

Dalam unggah itu tampak korban ditoyor hingga ditampar oleh beberapa temannya berjumlah enam orang. Diketahui korban berinisial CA.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Ida Widayati membenarkan adanya dugaan perundungan tersebut.

Insiden itu terjadi pada 30 Desember 2025. DP3APPKB Kota Surabaya menerima laporan resmi dari Kelurahan Tambakrejo pada awal Januari 2026 dan langsung memberikan pendampingan psikologis.

"Sejak 5 Januari 2026, kami telah melakukan pendampingan psikologis awal, baik kepada korban berinisial CA maupun kepada 8 anak yang menjadi terduga pelaku," ujar Ida, Sabtu (31/1).

Ida menjelaskan akibat perundungan itu, korban mengalami gangguan tidur bahkan depresi. Kondisi tersebut didapatkan setelah korban dibawa ke psikiater.

“Hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan korban mengalami depresi dan memerlukan bantuan medis agar bisa beristirahat dengan baik," tambah Ida.

Kasus ini, kata Ida telah dimediasi oleh pihak Kelurahan Tambakrejo bersama perangkat RW dan Bimaspol secara kekeluargaan. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan antar pihak, orang tua korban memilih menempuh jalur hukum.