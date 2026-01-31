Bus Tabrak Truk Tronton di Tol Ngawi-Kertosono, 12 Penumpang Luka-luka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah bus PO Mila Sejahtera menabrak truk tronton bermuatan pupuk di ruas Tol Ngawi–Kertosono KM 594 B, masuk Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Sabtu (31/1) dini hari.

Bus bernomor polisi N 7112 UR dikemudikan A K (35), warga Probolinggo, sedangkan trui tronton bernomor polisi BA 8140 HU dikemudikan R F (41), asal Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menjelaskan kejadian itu bemula saat bus Mula Semula Bus Mila melaju dari arah timur ke barat bersamaan itu searah di depannya bergerak truk.

“Sesampainya di TKP diduga Pengemudi Bus Mila kurang antisipasi dan jaga jarak,” ujar Ade.

Akibatnya bus menabrak truk yang berada di depannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Korban luka berat 1 orang, dan luka ringan sebelas orang dalam perawatan.

“Petugas telah mendatangi lokasi kejadian, mengamankan TKP, menolong dan mengevakuasi korban ke rumah sakit, meminta keterangan saksi,” tuturnya.

Selain mengamankan kendaraan sebagai barang bukti, petugas melaksanakan Olah TKP, dan membuat visum kepada pihak rumah sakit.

“Penyelidikan lebih lanjut masih kami lakukan.Perkembangannya akan kami laporkan,” jelas Ade. (mcr23/jpnn)